Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Nissan'dan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept
Japon otomotiv devi Nissan'ın en son konsepti olan Xmotion Concept SUV bu senenin başında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Nissan Xmotion Concept SUV; Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder'ın bir üst klasmanı olacağa benziyor. İşte detayları...
10 Ağustos 2018 Cuma, 13:37:13 Güncelleme: 13:39:41
Nissan Türkiye bu konsepti tekrar gündeme getirerek otomobil hakkında kısa bir bilgi paylaştı.
Marka yaptığı kısa açıklamada, "SUV segmentinin geleceğini simgeler nitelikte bir konsept otomobil: Nissan XMotion." ibaresine yer verdi.
Eğer hayata geçerse Nissan Xmotion Concept SUV; Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder'ın bir üst klasmanı olacağa benziyor.
SUV Concept olduğu için marka otomobil hakkında henüz detaylı bilgileri paylaşmadı.