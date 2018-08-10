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Nissan'dan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Japon otomotiv devi Nissan'ın en son konsepti olan Xmotion Concept SUV bu senenin başında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Nissan Xmotion Concept SUV; Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder'ın bir üst klasmanı olacağa benziyor. İşte detayları...

10 Ağustos 2018 Cuma, 13:37:13 Güncelleme: 13:39:41
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Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Nissan Türkiye bu konsepti tekrar gündeme getirerek otomobil hakkında kısa bir bilgi paylaştı.

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Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Marka yaptığı kısa açıklamada, "SUV segmentinin geleceğini simgeler nitelikte bir konsept otomobil: Nissan XMotion." ibaresine yer verdi.

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Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Eğer hayata geçerse Nissan Xmotion Concept SUV; Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder'ın bir üst klasmanı olacağa benziyor.

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Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

SUV Concept olduğu için marka otomobil hakkında henüz detaylı bilgileri paylaşmadı.

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Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept
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