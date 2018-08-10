Nissandan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Nissan'dan uzay aracı görünümünde 2018 Nissan Xmotion Concept

Japon otomotiv devi Nissan'ın en son konsepti olan Xmotion Concept SUV bu senenin başında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Nissan Xmotion Concept SUV; Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder'ın bir üst klasmanı olacağa benziyor. İşte detayları...

10 Ağustos 2018 Cuma, 13:37:13 Güncelleme: 13:39:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





