NASA uzaydan paylaştığı o hayvanın görüntüsüyle dünyayı şoke etti!
NASA dünyayı şoke eden görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. NASA'dan kan donduran görüntüler paylaşıldı. Eski bir NASA çalışanı daha önce uzaylılar olduğunu söylemişti. Bu gelen görüntüler ise onu doğrular nitelikte. NASA'nın uzaydan paylaştığı İguana detayı herkesi şaşkına çevirdi. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dünyayı şoke etti. NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur.
Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzaylı açıklaması…
Birçok kişi NASA'nın uzaylılar konusunda bazı detayları insanlardan sakladıklarını düşünüyor. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA'nın 1970'lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars'ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.
ESKİ ÇALIŞANDAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Habere göre NASA'nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970'lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars'ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.
Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu.
1997 yılına gelindiğinde ise Levin, bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars'ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019'da yayınladığı yazısında Dünya'da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı.