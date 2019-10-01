NASA dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler dünyayı ayağa kaldırdı

Nasa bu kez Mars'a yolladığı keşif aracı Orbiter'in çekitği inanılmaz kareleri yayınladı. Hakkında binlerce efsane ve komplo teorisi üretilen Yayınlanan görüntülerde yer alanlar görenleri şaşkına çevirdi. NASA daha önce görülmemiş fotoğrafları yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu. NASA aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanlarıyla dünyaya çarpma tehlikesi bulunan asteroitlerin vurulmasına yönelik bir proje kapsamında gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

01.10.2019 19:06 - Son Güncelleme: 01.10.2019 19:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





