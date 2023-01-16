Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? Arife Gökçe ve sayısız kadını taciz etmiş yollarda cinsel organını çıkartarak korkutmuştu
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan 'intihar etti' iddiasıyla gündemde. Arife Gökçe ve sayısız kadını taciz etmiş yollarda cinsel organını çıkartarak korkutmuştu... O sapıkla ilgili ortaya atılan intihar iddiası günlerdir gündemden düşmüyor. Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Akrabaların ve Sinan Sardoğan'ın bahsettiği o çökelekçi konuştu. 64 yaşındaki 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe'yi ararken ortaya çıkan gerçekler ve sayısız ihbarlarla 2018 yılında İstanbul'da bir çocuğa tecavüz etme nedeniyle tutuklanan Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği bilgisi doğru mu? İşte Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın son durumu...
Müge Anlı, Arife Gökçe'nin oğlu ve eşine bugün ilginç bir iddiadan bahsetti. Sinan'ın tutuklanmasının ardından köyde farklı farklı şeyler konuşulduğunu belirten Müge Anlı, akrabasıyla sınır tartışması yaşadığını canlı yayında anlatan Fikri Gökçe'nin aksine Mahmut Gökçe'nin "Tavuğumuzu aldığı için husumet yaşadık" dediğini açıkladı ve ardından o açıklamanın görüntüsünü de izletti.
Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Çökelekçi konuştu: "Aramızda geçen diyalog..."
Ardından bir başka akrabanın verdiği röportajı okuyan Müge Anlı, o kişinin, "Herkes bunu bilirdi, Tayfun annesini başkasıyla gördüğü için dövdü, ben duydum ama onlar biliyor. Başkasıyla görünce medyan dayağı attı. Onlar bize bulaşmasın diye konuşmak istemiyoruz. Konu çok farklı yerlere gitti, Sinan'ı severdim, iş verirdim, parayı severdi Sinan. Bundan sonra ona da karışmam." dediğini belirtti.