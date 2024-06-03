Müge Anlı'daki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız kendi çocuklarını da istismar etmiş! Her şey ortaya çıktı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı.Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini videolarla ispat etti. Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayda Selahattin'i tutuklanarak emniyete götürüldü. Anlı, bugünkü yayında hafta sonu yaşananları anlattı.Selahattin hakkında ortaya çıkan detaylar ise herkesin kanını dondurdu.