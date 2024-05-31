Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Yıllarca istismar etmiş...

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Selahattin, üvey kızı Tülay ve arkadaşı Bahar'ın evdeki 65 bin lirayı da aldığını belirtti. Bahar ve Gizem'in Selahattin'in komşularının kızı olduğu anneleri vefat ettikten sonra kızların 4 yıldır Fitnat ve Selahattin çiftinin yanında kaldığı öğrenildi.Öz kızı olmamasına rağmen Tülay'a yıllardır baktığını söyleyen ve diğer kızlara da babalık ettiğini iddia eden Selahattin, "Ben ne yaptım size? Beni öldürmeye kalktınız? Bunlar benim kızlarımın yapacağı şey değil. Birileri onlara akıl vermiş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.