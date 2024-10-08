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Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Canlı canlı açıkladı: Kızımı yaktılar! Yayın ihbar kabul edildi

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. 14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım,eski kocası Seyfi Birbir'den şiddet gördüğünü, 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Kızını amcasının yakarak öldürdüğünü söyleyen Hacer Hanım, bir oğlunun da kayıp olduğunu açıkladı. Hacer Hanım'ın kızı Aslı'ya da bir arabanın çarptığı öğrenildi. Daha sonra ise evlatlık verildiği bilgisine ulaşıldı. Tüm bu yaşananların ardından yayın ihbar kabul edildi. Seyfi Birbir çocuklara ne yaptı? İşte tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:54
Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Canlı canlı açıkladı: Kızımı yaktılar! Yayın ihbar kabul edildi

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım, kocasından şiddet gördüğünü, 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını, arkasından kocasının çocuğunu tanımadıkları birisine evlatlık verdiğini anlattı.

Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Canlı canlı açıkladı: Kızımı yaktılar! Yayın ihbar kabul edildi

Hacer Çıranoğlu, eski kocası Seyfi Birbir'in kendisini ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığını söyledi. Çıranoğlu, "Geçinecek durumumuz yoktu. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşündük. Ancak Seyfi daha sonra bu kararından vazgeçti." dedi.

Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Canlı canlı açıkladı: Kızımı yaktılar! Yayın ihbar kabul edildi

KIZIMI YAKARAK ÖLDÜRDÜ

Hacer Hanım, daha sonra 4 yaşındaki Serdar'ın ortadan kaybolduğunu söyledi. Hacer Hanım, eski kocası Seyfi'nin kendisine çocuğu hiç tanımadığı birisine verdiğini söylediğini ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hnaım, Aslı isimli kızının ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Hacer Hanım, kızını amcasının yakarak öldürdüğünü söyledi. Bu sözler karşısında Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.

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