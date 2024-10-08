Müge Anlı Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Canlı canlı açıkladı: Kızımı yaktılar! Yayın ihbar kabul edildi

Hacer Çıranoğlu, eski kocası Seyfi Birbir'in kendisini ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığını söyledi. Çıranoğlu, "Geçinecek durumumuz yoktu. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşündük. Ancak Seyfi daha sonra bu kararından vazgeçti." dedi.

KIZIMI YAKARAK ÖLDÜRDÜ

Hacer Hanım, daha sonra 4 yaşındaki Serdar'ın ortadan kaybolduğunu söyledi. Hacer Hanım, eski kocası Seyfi'nin kendisine çocuğu hiç tanımadığı birisine verdiğini söylediğini ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hnaım, Aslı isimli kızının ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Hacer Hanım, kızını amcasının yakarak öldürdüğünü söyledi. Bu sözler karşısında Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.