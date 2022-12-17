Müge Anlı dramı ortaya çıkarmıştı! 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturmada aranan babaanne yakalandı
Müge Anlı, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan bir dramı ortaya çıkarmıştı. Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında aranan babaanne yakalandı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu, işlemleri için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne getirildi.
Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım 3 kardeşin yaşadığı ve belki de Elif Nur Tiftik'in ölümüne sebep olan bir dramı ortaya çıkarmıştı.
Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.
Elif Nur'un ölümünün ardından konuşan akrabaların anlattıkları 3 kardeşin yaşadığı dramı ortaya çıkardı. Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Anne ve babaları cezaevinde olan Nur Elif Tiftik (6) ve kardeşleri Y.T. (9) ile M.T. (12), babaanneleri Cihangül K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde yaşamaya terk edildiği iddia edilen Tiftik kardeşler, olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı.