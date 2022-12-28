Milli Piyango sorgulama robotu ile amorti rakamları öğreneceksiniz! Milli Piyango yılbaşı 2023 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları açıklanıyor!

Milli Piyango yılbaşı 2023 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları açıklanıyor! Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletlerine ikramiye çıktığını öğrenecek olanlar en azından biletlerine verdikleri ücreti geri alabilmek bağlamında amorti neticelerini merak edecekler. Biletinize ikramiye isabet etmişse ödemeyi ise sisteme tanımlayacağınız banka hesabı üzerinden çekebilirsiniz. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra Hesabım kısmına gelin ve ardından para çekme menüsü altından çekmek istediğiniz ikramiye tutarını girin. İsterseniz ikramiye tutarının hepsini çekebilir ya da belirlediğiniz tutarı da çekebilirsiniz.