Mike Tyson Jake Paul boks maçı kim kazandı? Boks maçı sonucu: Dövüş nasıl nereden izlenir?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında oynanacak boks maçına Türkiye saatiyle sadece 2 gün kaldı. Boksun efsanesi Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşılaşmasında biletler satışa çıktı. Yok satan biletlerden şu ana dek 9 milyon dolar gelir elde edildi. Peki Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta? Dövüş nasıl izlenir, tarihi ne? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya dair detaylar...