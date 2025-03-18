MGM uyardı, AKOM devrede! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 19 Mart 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve ilgili kurumlar peş peşe uyarılarda bulunuyor! Mart ayı bahar günlerini unutturacak, soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok şehri etkisi altına alacak. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak.
takvim.com.tr
Bahar yüzünü göstermeye başlamışken, İstanbul ve birçok kentte kış adeta geri sarıyor! Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini artırarak lapa lapa kar yağışına sebep olacak.
💥 HAVA DURUMU NASIL DEĞİŞECEK?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; 18 Mart Salı gününden itibaren ülkemiz soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatıda, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalması bekleniyor.
🌨️ AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (
AKOM) de vatandaşları uyardı. Açıklamaya göre:
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19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar hızla düşecek.
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Hafta ortasına kadar sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerileyecek.
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Martın son haftasında ve Ramazan Bayramı'nda sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
💥 "KIRBAÇ ETKİSİ" TEHLİKESİNE DİKKAT!
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu
iklim değişikliğinin yarattığı "kırbaç etkisi" tehlikesine dikkat çekti. Aşırı yağışların ardından gelen kuraklık, yangınları tetikleyebilir! Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bu etkiye karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.
🌧️ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre;
Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.
Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor.