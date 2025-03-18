💨 MGM uyardı, AKOM devrede! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 19 Mart 2025 hava durumu

🌧️ İstanbul İçin 19 Mart Hava Durumu: Yağmur ve Soğuk Hava Geri Dönüyor! ❄️

İstanbul'da bahar hayalleri suya düşüyor! ☁️ Geçtiğimiz hafta güneşli günlerin tadını çıkaran İstanbullular, şimdi ise soğuk ve yağışlı hava ile karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, 19 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağış ve sert rüzgar etkili olacak.

🔹 Sabah saatlerinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor.

🔹 Öğleden sonra kuvvetli sağanak yağmur başlayacak.

🔹 Gece saatlerine doğru sıcaklık daha da düşerek 5 dereceye kadar gerileyecek.

🔹 Rüzgar, kuzey yönünden saatte 50 km hıza ulaşacak, hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

Fotoğraflar: AA