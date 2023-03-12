Mayasız, ipek gibi lavaş + lezzetli + kolay Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi! 10 kişilik, kolay ve orijinal... Ramazana özel KAYSERİ YAĞLAMASI

Kayseri yağlaması tarifi Razaman'a özel en güzel tarifler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kayseri yağlaması nasıl yapılır sorusu bulunuyor. Ramazan ayına sayılı günler kala birçok kişi doyurucu ve lezzetli tariflerin peşine düştü. İşte lezzetiyle, pratikliğiyle sizi misafirlerinize karşı utandırmayacak Kayseri yağlaması tarifi...