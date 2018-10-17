Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
Zeka ve dikkat testi çözmek o kadar kolay iş değil. Bu dikkat ve zeka testlerini 'Benim!' diye bile zorlukla çözüyor. Peki siz matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz? Bu sorular hiç kolay lokma değil... İşte birbirinden zor ve eğlenceli o testler.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 11:43:19 Güncelleme: 16:24:54
Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz? 'Zeka testlerinde üzerime yok!' diyenlerden misiniz? O zaman bu sorular tam size göre
Aşağıdaki soruları çözerken biraz mantık, biraz matematik ve bol bol da dikkatinizi kullanın. Cevaplar galerinin sonunda. İyi eğlenceler
Sizce öğretmen kim olabilir?
Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
DİĞER GALERİLER