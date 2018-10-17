Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz? 'Zeka testlerinde üzerime yok!' diyenlerden misiniz? O zaman bu sorular tam size göre

Aşağıdaki soruları çözerken biraz mantık, biraz matematik ve bol bol da dikkatinizi kullanın. Cevaplar galerinin sonunda. İyi eğlenceler

Sizce öğretmen kim olabilir?