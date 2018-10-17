Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Zeka ve dikkat testi çözmek o kadar kolay iş değil. Bu dikkat ve zeka testlerini 'Benim!' diye bile zorlukla çözüyor. Peki siz matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz? Bu sorular hiç kolay lokma değil... İşte birbirinden zor ve eğlenceli o testler.

17 Ekim 2018 Çarşamba, 11:43:19 Güncelleme: 16:24:54
Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
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Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz? 'Zeka testlerinde üzerime yok!' diyenlerden misiniz? O zaman bu sorular tam size göre

Aşağıdaki soruları çözerken biraz mantık, biraz matematik ve bol bol da dikkatinizi kullanın. Cevaplar galerinin sonunda. İyi eğlenceler

Sizce öğretmen kim olabilir?

Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
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Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Kaç rakam görüyorsunuz?

Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
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Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Bu da böyle bir soru. Hızlı cevap verdiğinde pek çok insan yanılıyor.

Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
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Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Resimde kaç karpuz var?

Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri
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Birbirinden ilginç zeka ve dikkat testleri

Cevap nedir?

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