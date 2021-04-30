Malatya'da, koronavirüs testi negatif çıkan annesi ölünce, doktora saldırdı

HASTANEDEN AÇIKLAMA



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise yoğun bakımda görevli doktor ve hemşirelere saldırıda bulunulduğu, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf edildiği, tedavi malzemelerinin kırıldığı belirtildi. Nöbetçi doktor tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldığı sırada arbede çıktığı, hasta yakınları yoğun bakım ünitesine izinsiz girip görevli doktor ve hemşireleri tehdit ederek zorla, ölen hastaya kalp masajı yaptırdığı belirtilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin olayı kınıyoruz. Çalışanlarımıza yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırılar iş motivasyonumuzu bozmaktadır. Ancak bizler her türlü koşullarda vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden bu zor pandemi şartlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gece gündüz demeden fedakârca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" denildi.

