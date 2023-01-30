Lapa lapa kar yağacak, camınızı pencerenizi kapatın! Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi! Yarın değil bu gece! 30, 31 Ocak'ta...
Kar yağışı bir çok ili etkisi altına almaya başladı. Bugün İstanbul'da da hafif karla karışık yağmur yağdı. Ancak kar henüz megakentte tutunamadı. Doğuda pek çok köy şimdiden beyaza bürünürken henüz şiddetli kar yağışı görülmeyen illerde yaşayan vatandaşlar yoğun kar yağışının ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi! Yarın değil bu gece! 30, 31 Ocak'ta aman dikkat! Lapa lapa kar yağacak, camınızı pencerenizi kapatın! İşte detaylar...
MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU! Kar yağışı bir çok ilde başlarken, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde kar yağışının ne zaman yoğunluk kazanacağı merak konusu oldu. Son günlerde soğuk havanın etkisiyle kar yağışı açıklamaları da yakından takip edilmeye başlandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları ve Meteoroloji uzmanlarına göre kar yağışı tarihi...
61 İL İÇİN UYARI GELDİ!
Bir süredir beklenen kar yağışı bu hafta etkisini bir çok ilde gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalması beklenirken, 61 il için kar uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:
ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN,
BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,