Lapa lapa kar yağacak, camınızı pencerenizi kapatın! Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi! Yarın değil bu gece! 30, 31 Ocak’ta...

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU! Kar yağışı bir çok ilde başlarken, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde kar yağışının ne zaman yoğunluk kazanacağı merak konusu oldu. Son günlerde soğuk havanın etkisiyle kar yağışı açıklamaları da yakından takip edilmeye başlandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları ve Meteoroloji uzmanlarına göre kar yağışı tarihi...