Kuran'da geçen çekirge ayeti nedir? Çekirge istilası kıyamet alameti mi? İşte, büyük küçük kıyamet alametleri...

KUR-AN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI

İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ

Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.