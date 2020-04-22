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Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

2011 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi isimleri bulunduran Contagion (Salgın) adlı film 9 yıl sonra yeniden gündeme gelmişti. Vizyona girdiği dönemde gişe başarısı elde edemeyen film, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından en çok konuşulanlar arasında girdi. Salgın filmi, Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs ile birebir benzer özellikler gösteriyor. Tüm dünyaya yayılan bir salgını konu edinen filme danışmanlık yapan Virolog Profesör Doktor Ian Lipkin, bugünkü durum için "Başımız belada" ifadelerini kullandı.

22.04.2020 10:24 - Son Güncelleme: 22.04.2020 10:31
Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Corona virüs salgınıyla beraber en çok izlenen filmler arasında Contagion (Salgın) filmi de yer aldı. Film 2011 yılında gösterime girdi. Asya'da hayvanlardan insanlara geçerek ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir salgını konu edinen filme danışmanlık yapan 67 yaşındaki virolog Profesör Doktor Ian Lipkin, Financial Times gazetesine verdiği röportajda bugünkü durum için "Başımız belada" diyor.

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Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Ian Lipkin, Columbia Üniversitesi Enfeksiyon ve Bağışıklık Merkezi Başkanlığı'nı da yürütüyor. Lipkin'e göre gelecekte benzer ölümcül virüsler yeniden ortaya çıkacak.

Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Hükümetlerin attığı yanlış adımların corona virüsün kaygı verici derecede yayılmasında rol oynadığını söyleyen Lipkin, birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma tedbirleri ve karantina uygulamalarına atfen "Saklandığımız yerden çıkmak zor olacak" diyor.

Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Lipkin, Columbia Üniversitesi'ndeki ekibiyle beraber corona virüsün çıkış sebeplerini, Covid-19 testlerini, hastalığın önlenmesi ve tedavisi için yöntemleri inceliyor. Çalışmaları sırasında kendisi de Covid-19'a yakalanan Lipkin, çalışmalarına altı hafta ara vermek zorunda kaldığını söylüyor.

Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Dr. Lipkin, yeni corona virüs salgınından ilk başta, virüsün ilk görüldüğü Aralık ortası civarında, Çin'deki bağlantıları aracılığıyla haberdar oldu. Ocak ayı başında Çinli mevkidaşlarına, araştırmalara yardımda bulunmak için virüsün genetik dizilimini yayınlamaları uyarısında bulundu, Lipkin ayrıca Çin'de aralarında Başbakan Li Keqiang'ın da bulunduğu üst düzey Çinli yetkililerle görüştü.

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