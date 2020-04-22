Koronavirüs salgınını 9 yıl önce nereden bilen 'Salgın' filminin danışmanı: Daha ölümcül virüsler çıkabilir

Corona virüs salgınıyla beraber en çok izlenen filmler arasında Contagion (Salgın) filmi de yer aldı. Film 2011 yılında gösterime girdi. Asya'da hayvanlardan insanlara geçerek ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir salgını konu edinen filme danışmanlık yapan 67 yaşındaki virolog Profesör Doktor Ian Lipkin, Financial Times gazetesine verdiği röportajda bugünkü durum için "Başımız belada" diyor.