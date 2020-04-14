Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?
Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.
İnsanlığın neslinin nasıl tükeneceği düşüncesi üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları ilginç sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle yapılan açıklama sonrası dünya basını bu detayları konuştu. Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında konuştu. İşte bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçları...