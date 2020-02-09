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Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Son dönemde dünyada yaşananlar akıllara kıyamet alametlerini getirdi. Peki dünyada neler oluyor? Kıyamet Arapça'da ayağa kalkma anlamlarına gelen bu kelime, dünyanın sonu geldiği zaman meydana gelecek olan olayları anlatmak için kullanılır. Dünya'nın sonu gelince, bütün gökleri ve yerleri kaldırıp birbirine vuran, her şeyi mahveden çok dehşetli bir olay vuku' bulacaktır, ki bu olaya Kıyâmet denir. Kıyametin yaklaştığını gösterecek bazı olayların olacağını Hz. Peygamber efendimizin bir çok hadisinde geçmektedir. Bugün dünyanın ve kainatın yıkılıp harab olması hususunda pek çok ilmi teoriler ortaya konulmuş, kesin hesaplarla er veya geç bir gün kainatın sonu geleceği ve kıyametin kopacağı ispatlanmıştır.

09.02.2020 18:30 - Son Güncelleme: 09.02.2020 18:30
Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Başta Türkiye olmak üzere peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma ve Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri mi? Kıyamet yaklaşıyor mu?

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Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

İspanya'da fırtına sonrası deniz köpürdü,

Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Avustralya'da yangınlar, seller ve dolu felaketleri peş peşe yaşandı,

Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Venedik sular altında kaldı,

Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Çin'de ortaya çıkan ölümcül coronavirüs,

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