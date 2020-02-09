Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor mu? Koronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya ve...

Son dönemde dünyada yaşananlar akıllara kıyamet alametlerini getirdi. Peki dünyada neler oluyor? Kıyamet Arapça'da ayağa kalkma anlamlarına gelen bu kelime, dünyanın sonu geldiği zaman meydana gelecek olan olayları anlatmak için kullanılır. Dünya'nın sonu gelince, bütün gökleri ve yerleri kaldırıp birbirine vuran, her şeyi mahveden çok dehşetli bir olay vuku' bulacaktır, ki bu olaya Kıyâmet denir. Kıyametin yaklaştığını gösterecek bazı olayların olacağını Hz. Peygamber efendimizin bir çok hadisinde geçmektedir. Bugün dünyanın ve kainatın yıkılıp harab olması hususunda pek çok ilmi teoriler ortaya konulmuş, kesin hesaplarla er veya geç bir gün kainatın sonu geleceği ve kıyametin kopacağı ispatlanmıştır.

09.02.2020 18:30 - Son Güncelleme: 09.02.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





