Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Bedava olsa içilmez...
Dünyanın en pahalı kahvesinin misk kedilerinin dışkısından üretildiğini biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte fiyatı 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında değişen bu pahalı kahvenin üretim aşamalarına bakalım. Kahvenin ismi Luwak... Luwak kahvesi Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından yapılıyor. Bu kedinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdekleri diğer kahvelerin üretim aşamalarında olduğu gibi yıkama kurutma gibi aşamalardan geçiriliyor. Ardından da satılmak üzere dükkanlara gönderiliyor.
01.10.2021 13:28
- Son Güncelleme: 01.10.2021 13:31
'Bedava olsa içilmez' dediğinizi duyar gibiyiz. 1 Ekim Kahve Günü'nde dünyanın en pahalı kahvesi bir hayli merak edildi. Endonezya'da Misk kedilerine önce kahve meyvesi yediriliyor, ardından da kedinin pisliğindeki kahve çekirdeklerinden Luwak kahvesi elde ediliyor. Ve bu kahve dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.