Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Bedava olsa içilmez...

'Bedava olsa içilmez' dediğinizi duyar gibiyiz. 1 Ekim Kahve Günü'nde dünyanın en pahalı kahvesi bir hayli merak edildi. Endonezya'da Misk kedilerine önce kahve meyvesi yediriliyor, ardından da kedinin pisliğindeki kahve çekirdeklerinden Luwak kahvesi elde ediliyor. Ve bu kahve dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.