Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi tazminatı alır? Şartları neler?

KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILAN HANGİ TAZMİNATI ALIR?
Belirli koşullar altında kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların tazminat alması mümkün olabilir. Koşullardan bazıları:
↪ Sağlık Problemleri
Çalışanın sağlık durumu, işini yapmasını imkansız hale getirebilir. Bu durumda, sağlık raporu ile kanıtlanarak işten ayrılan çalışanın tazminat talep etmesi mümkündür.
↪ İşverenin Hukuki ve Ahlaki Yükümlülüklerine Uymaması
İşverenin çalışana yönelik mobbing, cinsel taciz veya benzeri ahlaki ve hukuki kurallara aykırı davranışlarda bulunması, çalışanın haklı fesih yaparak tazminat almasına yol açabilir.
↪ Askerlik Hizmeti
Erkek çalışanlar, askerlik hizmetini yerine getirebilmek için işten ayrıldıklarında tazminat hakkına sahiptir. Askerlik durumu belgelendiren resmi evraklarla başvuru yapılması gerekir.
↪ Emeklilik ve Yaşlılık Aylığı
Emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanan bir çalışan, kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat alabilir. Bu durumda, SGK'dan alınacak belgelerle emeklilik durumu kanıtlanmalıdır.