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Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, bundan 4 yıl evvel gittiği spor salonunda rahatsızlanmıştı. Herkes o gün bugündür hastanede tedavi gören Kenan Işık için 'Uyandı mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Kenan Işık'ın ve ünlülerin gençlik fotoğrafları.

27.04.2019 10:28 - Son Güncelleme: 27.04.2019 10:40
Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık geçirdiği talihsiz kazanın ardından hastanede bakım altına alınmıştı. O gün bugündür hastanede olan Kenan Işık'ın son durumu merak edilirken bir yandan eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Gülben Ergen

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Cem Davran

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Öztürk Serengil

Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı ! Son durumu merak ediliyor

Sadri Alışık

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