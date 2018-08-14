Kenan Işık sağlık durumu hakkında yeni gelişme mi var? Kenan Işık son durum

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bu gelişme sonrası Kenan Işık'ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.