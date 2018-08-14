Kenan Işık sağlık durumu hakkında yeni gelişme mi var? Kenan Işık son durum
Bugün basında yer alan "Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi" haberinin ardından gözler, iflas eden Kiss Müzik'e ait albümlerin arasında şiir albümü bulunan ve 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'a çevrildi. Kenan Işık sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme var mı, Kenan Işık ile ilgili son durum nedir soruları yeniden gündeme geldi. Kenan Işık sağlık durumu hakkında yeni gelişme var mı, işte Kenan Işık ile ilgili son durum...
Kenan Işık uzun süredir tedavi altında… Ekranların sevilen yüzü Kenan Işık henüz sağlığına kavuşamamış olsa da farklı bir konuyla gündeme geldi. . İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. Satışı çıkarılan albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık kimdir, sağlık durumuna dair son gelişmeler neler?
KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bu gelişme sonrası Kenan Işık'ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.
KENAN IŞIK'IN ALBÜMÜ DE BULUNUYOR
Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun', Zerrin Özer'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak'ın 'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü', 2013'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in 'Kandil', Ayşegül Aldinç'in 'Nefes', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.
Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi. İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. İflas masası 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartılan eserleri seslendiren sanatçıların hak kaybına uğramaması ve ileride doğacak zararların önüne geçilmesi için satışı ileri bir tarihe erteledi.