RAMAZAN İMSAKİYE
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Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Mutluluk, özlem, hüzün... Bu fotoğrafların her birinde bambaşka duygular hissetmemek pek mümkün değil. Yeşilçam yıldızlarının kalbimizdeki yeri ayrıdır. Yeşilçam'ın hepimizin içini ısıtan ortamında çekilen ancak pek çoğumuzun görmediği bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'dan Adile Naşit'e, Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a, Filiz Akın, Gülşah Alkoçlar, Erol Taş ve nicesi... İşte Yeşilçam'a saygı duruşu niteliğindeki, içleri ısıran o fotoğraflar.

28.04.2020 12:35 - Son Güncelleme: 28.04.2020 12:35
Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Adile Naşit ve Tarık Akan

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Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Sadri Alışık, Kerem Alışık ve Çolpan İlhan ailesi Ali Baba ve Kırk Haramiler film setinde (1971).

Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Dilaver Gür ve Adile Naşit Hababam Sınıfı setinde (1975)

Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Hulusi Kentmen

Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar

Meral Zeren, Çiçek Dilligil ve Bülent Kayabaş Minik Cadı filminde (1975)

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