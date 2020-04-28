Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a Yeşilçam'dan görülmemiş fotoğraflar
Mutluluk, özlem, hüzün... Bu fotoğrafların her birinde bambaşka duygular hissetmemek pek mümkün değil. Yeşilçam yıldızlarının kalbimizdeki yeri ayrıdır. Yeşilçam'ın hepimizin içini ısıtan ortamında çekilen ancak pek çoğumuzun görmediği bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'dan Adile Naşit'e, Gülşen Bubikoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a, Filiz Akın, Gülşah Alkoçlar, Erol Taş ve nicesi... İşte Yeşilçam'a saygı duruşu niteliğindeki, içleri ısıran o fotoğraflar.
28.04.2020 12:35
- Son Güncelleme: 28.04.2020 12:35
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