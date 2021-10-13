Kazançları dudak uçuklattı! Paraya para demiyorlar! Devlet desteği de cabası! 160 bin TL'den fazla kazandırıyor!
Binlerce lira kazanıyorlar! Mazot desteği de var! Yılda bir değil birkaç kez kazanç sağlamanız mümkün. Çünkü bu mamüller senede 2 ve hem de 5 kez hasat edilebiliyor. Hem içeride hem de dışarıda piyasa bozukluğu yok. Kısa sürede kendini amorti eden bu yatırımların daha da yaygınlaşması amacıyla devlet desteği de bulunuyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak birtakım örnekler... Naneyle aynı aileden olan oğul otu, 70 ile 150 santim arasında uzunluklara sahiptir. Çiçekleri beyaz rengi sahip olan bitkinin gövde kısmı yeşildir. Yunanca bal anlamına gelen bitkinin, Oğul Otu olarak isimlendirilmesi ise bal arılarının iyileştirerek oğul verebilmelerini sağlamasından geliyor.
Bunu yapanlar köşeyi dönüyor. 1 senede kendini amorti ediyor. Devlet desteği de bulunuyor. Yatırım bedeli düşük ama kazancı ise yüksek. Tarım ürünleri son dönemde yetiştiricilerin gözdesi oldu. Ekinezyadan, oğul otuna (melisa), naneden kekiğe kadar gerçekten günlük hayatınızda çok çok tükettiğiniz bitkileri, kendiniz de yetiştirerek büyük paralar kazanabilirsiniz.
OĞUL OTU 1 YILDA AMORTİ EDİYOR
Yıllık işletme gideri 23 bin 423 lirayken yıllık işletme geliri ise 82 bin lira. Oğul otu yatırımı bir yılda kendini amorti ediyor. Yıllık net gelir ise 162 bin lira. Yıllık yağış miktarı 500 mm üzeri olan yerlerde yılda 2 defa hasat edilebiliyor. Eğer kurak periyotlarda sulama yapılır ve gübrelenirse hasat sayısı daha artabiliyor. Ambalajlı oğul otu yaprağının 50 gramı 25 liraya, kilogramı ise 500 liraya kadar çıkıyor.
EKİNEZYA
Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan ve 'kirpi otu' olarak da bilinen ekinezya ile yılda 5 kez para kazanmak mümkün. Çok fazla masraf gerektirmeyen, sadece ilk yıl emek isteyen bir bitki. 5 dönüm bir araziye 200 bin liralık bir yatırım bedeliyle ekinezya ekildiğinde yılda en az 5 kez hasat yapılabiliyor ve bu hasatla yılda yaklaşık 35 bin lira kazanılabiliyor.
Yaş olarak kilogram veya demetlenerek satılıyor. Ekinezya bitkisinin bulunduğu bölgede arıcılık yapmak da mümkün. Arı kovanı konulduğunda ekinezya balı da elde ediliyor. Böylece hem ekinezya bitkisi hem de balından para sağlanabiliyor. Ekinezya kozmetik sektöründe kullanılıyor ve çay olarak tüketilebiliyor. Ekinezya çayının kilogram fiyatı 250 lira civarında.