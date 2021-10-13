Kazançları dudak uçuklattı! Paraya para demiyorlar! Devlet desteği de cabası! 160 bin TL’den fazla kazandırıyor!

EKİNEZYA

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan ve 'kirpi otu' olarak da bilinen ekinezya ile yılda 5 kez para kazanmak mümkün. Çok fazla masraf gerektirmeyen, sadece ilk yıl emek isteyen bir bitki. 5 dönüm bir araziye 200 bin liralık bir yatırım bedeliyle ekinezya ekildiğinde yılda en az 5 kez hasat yapılabiliyor ve bu hasatla yılda yaklaşık 35 bin lira kazanılabiliyor.

