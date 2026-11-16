Endonezya'nın Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarında yer alan ve kükürdün oksijenle tepkimesi sonucu oluşan büyüleyici "elektrik mavisi" alevleriyle dünyaca ünlenen Kawah Ijen, eşsiz jeolojik yapısı, UNESCO Küresel Jeopark ağına katılımı ve son dönemde artırılan güvenlik önlemleriyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ve araştırmacıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. İşte internette "mavi lav" olarak da bilinen bu büyüleyici alevlerin ardındaki gerçekler…