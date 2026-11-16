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Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in "mavi lavları"nın ardındaki gerçek ne?

Endonezya'nın Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarında yer alan ve kükürdün oksijenle tepkimesiyle oluşan büyüleyici "mavi lav" alevleriyle ünlü Kawah Ijen, eşsiz jeolojik yapısı ve UNESCO Küresel Jeopark statüsüyle dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan orman yangınları, krater tabanına inilmemesi uyarıları ve zorunlu online rezervasyon gibi güncel güvenlik önlemleriyle gündemde olan bölge, hem doğa tutkunlarını hem de araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor. Peki bu alevler nasıl oluşuyor, işte "mavi lavlar"ın ardındaki gerçekler...

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Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Endonezya'nın Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarında yer alan ve kükürdün oksijenle tepkimesi sonucu oluşan büyüleyici "elektrik mavisi" alevleriyle dünyaca ünlenen Kawah Ijen, eşsiz jeolojik yapısı, UNESCO Küresel Jeopark ağına katılımı ve son dönemde artırılan güvenlik önlemleriyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ve araştırmacıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. İşte internette "mavi lav" olarak da bilinen bu büyüleyici alevlerin ardındaki gerçekler…

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

MAVİ GÖRÜNTÜNÜN OLUŞMASININ ARDINDAKİ SEBEP NE?

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde, Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarında yer alan Kawah Ijen, karanlık çöktüğünde kraterin bazı kesimlerini aydınlatan elektrik mavisi alevleriyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Yamaçtan akan mavi bir nehir gibi görünen bu ışığın kaynağı erimiş kaya değil, kükürdün oksijenle yanmasından kaynaklanıyor. Volkanın çatlaklarından yükselen sıcak ve kükürt içeren gazlar yüzeyde havayla buluşuyor. Kükürdün oksijenle tepkimesi ise mavi alevi oluşturuyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Bazı noktalarda sıvı hâle geçen kükürt yanarak yamaç boyunca akıyor. Böylece alev ile akışkan madde aynı görüntüde birleşiyor ve mavi bir lav akıntısı izlenimi doğuyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

ALEVLER KARANLIKTA ÇOK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR

Bu yanma yalnızca geceye özgü değil ancak gündüz güneş ışığı mavi parıltının görünürlüğünü bastırdığı için alevler karanlıkta çok daha belirgin seçiliyor. Ijen'in jeolojik değerleri uluslararası ölçekte de tanınıyor. Bölge, 2023 yılında UNESCO Küresel Jeopark ağına katıldı.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

SICAKLIK 601°C'YE KADAR ULAŞIYOR

Kraterdeki sıcak gaz çıkışları bilimsel saha çalışmalarında da ayrıntılı olarak incelendi. Smithsonian Küresel Volkanizma Programı tarafından yayımlanan Eylül 2007 raporu, aynı yıl temmuz ve ağustos aylarında yürütülen ölçümlerde bir gaz çıkışında 601°C kaydedildiğini aktarıyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

"Fumarol" adı verilen bu çıkışlar, volkanik gazların yeryüzüne ulaştığı noktaları temsil ediyor. Öte yandan bölgeyi yıllarca fotoğraflayan Olivier Grunewald, saha anlatımında mavi alevlerin 5 metreye ulaşabildiğini belirtiyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

2023'TE UNESCO KÜRESEL JEOPARK AĞINA KATILDI

Kawah Ijen'in gündüz öne çıkan en çarpıcı unsurlarından biri ise turkuaz renkli krater gölü. NASA'nın 2017 tarihli açıklamasında göl, yaklaşık bir kilometre genişliğinde ve pH değeri 0,5 olan son derece asidik bir su kütlesi olarak tanımlanıyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Krater aynı zamanda kükürt çıkarılan aktif bir çalışma alanı. Gaz çıkışlarına yerleştirilen borular, kükürdün soğuyarak yoğunlaşmasına yardımcı oluyor. Biriken kükürt toplanıyor ve krater tabanından yukarı taşınıyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Gece fotoğraflarıyla tanınan bu muazzam manzaranın arka planında, zorlu fiziksel güç gerektiren bir madencilik faaliyeti de bulunuyor. Tüm bu eşsiz jeolojik özellikleriyle bölge, 2023 yılında UNESCO Küresel Jeopark ağına katıldı.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

EYLÜL VE EKİM AYLARINDA YAŞANAN ORMAN YANGINLARI

Banyuwangi yerel yönetiminin açıklamasına göre turistik alan, orman yangını nedeniyle 4 Eylül 2026'da ziyarete kapatıldı. Acil müdahalenin tamamlanması ve yürüyüş güzergâhlarının güvenlik değerlendirmesinin ardından 28 Eylül'de yeniden açıldı.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Alanı yöneten Doğu Cava Doğa Koruma Kurumu (BBKSDA Jawa Timur), turistik park ile daha geniş doğa rezervinin farklı alanlar olduğunu özellikle belirterek yeniden açılış kararının bütün Ijen çevresindeki yangın riskinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Bölgedeki yangın takibi ekim ayında da sürdü. BBKSDA'nın 29 Ekim tarihli raporuna göre bir gün önce öğleden sonra Banyupahit kesiminde başlayan orman yangını Widodaren yamacına ilerledi.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Ertesi sabah açık alev görülmezken duman ve ağaç gövdelerindeki közler nedeniyle soğutma çalışmaları yapıldı. Bu olay için yayımlanan açıklamada yangının nedeni konusunda kesin bir tespit paylaşılmadı, turistik alanın yeniden kapatıldığına ilişkin bir karar yer almadı ve kraterdeki doğal kükürt alevleriyle orman yangını arasında bir neden-sonuç bağı kurulmadı.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

KRATER TABANI UYARISI

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinin (PVMBG) MAGMA Indonesia üzerinden yayımladığı 15 Kasım 2026 tarihli günlük raporda Ijen'in faaliyet seviyesi "Level I / Normal" olarak belirtildi. Ancak aynı rapor, ziyaretçilerin krater tabanına inmemelerini ve tabana yaklaşmamaları gerektiğini belirtti.

Rapor yalnız krater için uyarmıyor. Banyupait–Banyuputih nehri boyunca karbondioksit gazı akışı olasılığına karşı da dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca aynı raporda 15 Kasım günü 11 sığ ve 4 derin volkanik deprem ile 9 harmonik olmayan tremor kaydedildi.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Raporda krater çevresindeki zehirli gazlara ve krater duvarında heyelan olasılığına dikkat çekilerek, krater çevresinde 500 metre yarıçap içinde geceleme ve kamp yapılmaması önerildi. Belirtilen bu mesafe, raporda geceleme ve kamp için verilen sınırı ifade ediyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

İNTERNETTEN BİLET REZERVASYONU ZORUNLU HALE GELDİ

Bölgenin resmi ziyaret sayfasında yürüyüş kapısının günlük giriş saatleri yerel saatle 02.00–12.00 olarak yer alıyor. Ziyaretçilerden, ziyaret tarihinden en fazla üç gün önce düzenlenmiş doktor sağlık belgesi isteniyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Ayrıca alana gideceklerin kaymaz ayakkabı, sıcak tutan giysi ve belirtilen güvenlik ekipmanlarını hazırlaması şart koşuluyor.

Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in mavi lavlarının ardındaki gerçek ne?

Resmî takvime göre bölgedeki bir sonraki planlı kapanış 4 Aralık 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih, "Ijen Rijik" adı verilen çevre temizliği ve koruma çalışmaları için ayrılmış durumda. Ayrıca hava koşullarına, volkanik faaliyetlere ve arazi şartlarına bağlı olarak ek kapanışlar uygulanabileceğini hatırlatılıyor.

(Görseller temsilîdir; takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam