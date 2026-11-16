Görenleri büyülüyor! UNESCO Küresel Jeopark statüsünde: Kawah Ijen’in "mavi lavları"nın ardındaki gerçek ne?
Endonezya'nın Banyuwangi ve Bondowoso sınırlarında yer alan ve kükürdün oksijenle tepkimesiyle oluşan büyüleyici "mavi lav" alevleriyle ünlü Kawah Ijen, eşsiz jeolojik yapısı ve UNESCO Küresel Jeopark statüsüyle dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan orman yangınları, krater tabanına inilmemesi uyarıları ve zorunlu online rezervasyon gibi güncel güvenlik önlemleriyle gündemde olan bölge, hem doğa tutkunlarını hem de araştırmacıları ağırlamaya devam ediyor. Peki bu alevler nasıl oluşuyor, işte "mavi lavlar"ın ardındaki gerçekler...
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