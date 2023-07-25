Katlana katlana geliyor! İstila gün yüzüne çıktı! Tunceli Tekirdağ Malatya Elazığ felaketi bekliyor! Durum çok fena!

1 Tekirdağ'da ayçiçek tarlalarına doğru ilerleyen çekirge sürüleri, tarım arazilerini talan ederek çiftçilere büyük zarar veriyor. Bu istila daha sonra Malatya ve Elazığ gibi farklı şehirlerde de görülmüş ve son olarak Tunceli'ye kadar uzanmıştır. "Büyük istila çığ gibi, kıyamet gibi başladı" şeklinde yorumlanan çekirge istilası, vatandaşların büyük endişe yaşamasına neden oluyor. Çiftçiler için korkulu rüya haline gelen bu istila, üretimlerine ve geçimlerine zarar vererek ciddi bir tehdit oluşturuyor.

2 Tunceli'nin Hazot ilçesine bağlı bir köyde yol üzerinde sürü halinde görülen çekirge sürüleri, vatandaşları tedirgin etmeye başlamıştır. Bu durum, son iki yıldır benzer şekilde yaşanmaktadır ve çiftçilerin zarar endişesini artırmaktadır. Ayrıca, bazı köylerde tırtıl istilası da yaşanmaktadır ve ormanlık alanlara ciddi zararlar vermektedir. Bu istilanın diğer illere yayılma ihtimali, Malatya ve Elazığ gibi çevre iller için de alarm durumunu oluşturmaktadır. Çekirgelerin tarım alanlarına verdiği ciddi zararlar ve vatandaşları korkutma potansiyeli, acil önlem alınmasını zorunlu hale getirmektedir.