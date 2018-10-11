Kate Middleton ve Prens Harry'nin sarhoş fotoğrafları olay yarattı
Kate Middleton, Prens Harry, Prens Williams, Amy Winehouse, George Clooney... Hepsi, İngiliz basınının 'Görmenizi istemedikleri fotoğraflar' albümünden çıktı. Dünyaca ünlü isimlerin bu hallerine daha önce tanık olmadınız. Bakalım İngiliz Kraliyeti bu işe ne diyecek.
11 Ekim 2018 Perşembe, 13:28:19 Güncelleme: 12:09:38
BUNLAR GÖRMENİZİ İSTEMEDİKLERİ FOTOĞRAFLAR
Kate Middleton, Prens Harry, Prens Williams, Amy Winehouse, George Clooney... Hepsi, İngiliz basınının 'Görmenizi istemedikleri fotoğraflar' albümünden çıktı. Paparazzi Max Butterworth, 2005-2008 yılları arasında çektiği fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı. Dünyaca ünlü isimlerin bu hallerine daha önce tanık olmadınız. Bakalım İngiliz Kraliyeti bu işe ne diyecek. (Fotoğraftaki: Sarah Harding)
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