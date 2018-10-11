Kate Middleton ve Prens Harry'nin sarhoş fotoğrafları olay yarattı

Kate Middleton, Prens Harry, Prens Williams, Amy Winehouse, George Clooney... Hepsi, İngiliz basınının 'Görmenizi istemedikleri fotoğraflar' albümünden çıktı. Dünyaca ünlü isimlerin bu hallerine daha önce tanık olmadınız. Bakalım İngiliz Kraliyeti bu işe ne diyecek.

11 Ekim 2018 Perşembe, 13:28:19 Güncelleme: 12:09:38
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Bunlar görmenizi istemedikleri fotoğraflar Kate Middletondan olay!

BUNLAR GÖRMENİZİ İSTEMEDİKLERİ FOTOĞRAFLAR

Kate Middleton, Prens Harry, Prens Williams, Amy Winehouse, George Clooney... Hepsi, İngiliz basınının 'Görmenizi istemedikleri fotoğraflar' albümünden çıktı. Paparazzi Max Butterworth, 2005-2008 yılları arasında çektiği fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı. Dünyaca ünlü isimlerin bu hallerine daha önce tanık olmadınız. Bakalım İngiliz Kraliyeti bu işe ne diyecek. (Fotoğraftaki: Sarah Harding)

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Bunlar görmenizi istemedikleri fotoğraflar Kate Middletondan olay!

Birçoğu zil zurna sarhoş olan isimlerin yer aldığı 'Butterworth'ün albümünde kimler yok ki! Kraliyet ailesinden, Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta geçmesi beklenen, Prens William, Prens Harry, Prens William'ın eşi Kate Middleton... (Fotoğraftaki: Prens William)

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Bunlar görmenizi istemedikleri fotoğraflar Kate Middletondan olay!

Albümde bulunan yıldızlardan bazıları; Jennifer Aniston, Paris Hilton, Madonna, Michael Jackson, George Clooney, David-Victoria Beckham, Cheryl, Amy Winehouse, Pete Doherty, Jack Nicholson. (Fotoğraftaki: Cheryl)

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Bunlar görmenizi istemedikleri fotoğraflar Kate Middletondan olay!

'Butterworth' albümündeki ünlüler, gece kulüplerinden, barlardan ve otellerden çıkarken magazin fotoğrafçısının kadrajına girdi. (Fotoğraftaki: Jay Kay)

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Bunlar görmenizi istemedikleri fotoğraflar Kate Middletondan olay!

İngiliz basını, söz konusu fotoğrafları "Görmenizi istemedikleri fotoğraflar" başlığıyla verdi. (Fotoğraftaki: Kate Middleton)

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