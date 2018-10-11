BUNLAR GÖRMENİZİ İSTEMEDİKLERİ FOTOĞRAFLAR

Kate Middleton, Prens Harry, Prens Williams, Amy Winehouse, George Clooney... Hepsi, İngiliz basınının 'Görmenizi istemedikleri fotoğraflar' albümünden çıktı. Paparazzi Max Butterworth, 2005-2008 yılları arasında çektiği fotoğrafları paylaşınca yer yerinden oynadı. Dünyaca ünlü isimlerin bu hallerine daha önce tanık olmadınız. Bakalım İngiliz Kraliyeti bu işe ne diyecek. (Fotoğraftaki: Sarah Harding)