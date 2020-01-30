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Karıncalar inşa etti! Bilim adamları gördüklerine inanamadı! Sanki bu dünyadan değiller!

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Dünyanın hemen her yerinde görülebilen bir canlı türü olan karıncalar, düşündüğümüzden çok daha gizemli yaratıklar. Öyle özelliklere sahipler ki sanki bu dünyadan değiller gibi. Karıncaların günümüzden yaklaşık 130 milyon yıl önce ilkel arılardan türedikleri zannedilmektedir. Bu varsayım kesin olmamakla birlikte, karıncaların Kretase dönemi olarak adlandırılan zaman diliminde dünyada dolaşmaya başladığı düşünülmektedir.

30.01.2020 16:57 - Son Güncelleme: 30.01.2020 16:57
Karıncalar bakın nasıl inşa etti! Bilim adamları o görüntüleri görünce şoke oldu

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz. Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Karınca, zar kanatlılar (Hymenoptera) takımından Formicidae familyasını oluşturan sosyal yaşam gösteren canlıların ortak adı. Yuvalarını toprağın altına kurarlar.

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Karıncalar bakın nasıl inşa etti! Bilim adamları o görüntüleri görünce şoke oldu
Karıncalar bakın nasıl inşa etti! Bilim adamları o görüntüleri görünce şoke oldu
Karıncalar bakın nasıl inşa etti! Bilim adamları o görüntüleri görünce şoke oldu
Karıncalar bakın nasıl inşa etti! Bilim adamları o görüntüleri görünce şoke oldu
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