Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 03:31:06 Güncelleme: 03:35:39
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bazı tır dorselerinin kayıp yoldan çıkması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri'ye gidiş istikameti tamamen ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
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