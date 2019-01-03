Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

3 Ocak 2019 Perşembe, 03:31:06 Güncelleme: 03:35:39
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.

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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bazı tır dorselerinin kayıp yoldan çıkması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri'ye gidiş istikameti tamamen ulaşıma kapandı.

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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

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