Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Bin aydan daha hayırlı ve faziletli olan Kadir Gecesi'nde tasıl tövbe edilir, tövbe namazı nedir, nasıl kılınır merak ediliyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat? '' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte Tövbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir, tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekat, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nasıl soruları, ibadetlerin faziletinin en hat safhada sayıldığı mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle ibadetle dolu geçirilecek özel gün hakkında bir çok soru gündeme geliyor. İşte Kadir Gecesi tövbesi hakkında merak edilenler...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Bu önemli günde tövbe etmek hakkında tüm detaylara haberimizin devamında yer verdik. İşte Kadir Gecesi Tövbe istiğfar duası ve tövbe namazı hakkında bilgiler...
KADİR GECESİNDE TÖVBE ETMEK
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadisinde, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyurmuştur. Bunun anlamı, "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.
TÖVBE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."