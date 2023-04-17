Kadir Gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, nereden anlarız?

Kadir Gecesi'ne dair bazı alametler zikredilmiştir. Bu bağlamdaki rivayetlerin birinde, "Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXVII, 425.) buyurulmuştur. Bununla birlikte tabiatta, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu ispat eden kesin ve somut bir işaretten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tabiat olaylarının bölgelere göre değişiklik arz edeceği malumdur.