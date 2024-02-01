İzmir'deki 'taksi' dehşetinde kan donduran detaylar! "Üşümesin" deyip insanlık etti 3 mermi yedi... Cani saldırgan yakalandı

İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı.Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Öte yandan İzmir emniyeti 110 saatlik görüntüleri tarayarak saldırganı suç aleti ile yakaladı.