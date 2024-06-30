İzmir Torbalı'da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İzmir Torbalı'da bir lokantada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti 63 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan 17 yaşındaki lise öğrencisi Havin Ergin'in, kuzeniyle alışveriş yaparken patlamanın olduğu restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı. Olayda yaşamını yitiren diğer kurbanların kimlikleri de belirlendi. Öte yandan patlamaya ilişkin, iş yerinde tüpü değiştiren kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Patlamanın yaşandığı lokantanın cumartesi gecesi temizliğin ardından kapatıldığı, olay esnasında ise hizmet vermediği öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokanta patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı.
Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda sanayi tüpü kaynaklı patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.