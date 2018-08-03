İstanbul’un en büyük kurban kesim ve satış merkezi! İstanbulda kurban fiyatları ne kadar?

"15 GÜN FİYATIYLA BİR HAFTA FİYATI BİRBİRİNİ TUTMAZ"

50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvanı olduğunu kaydeden Ünal, "Büyükbaş hayvanlar 7 bin liradan başlayacak, 20 bin liraya kadar olacak. Küçükbaşlar ise 900 liradan bin 500'e liraya kadar gider. Kurban bayramına 15 gün var. İstanbul'un piyasası kurbana bir hafta kalaya kadar net piyasa oturur. 15 günün fiyatıyla bir haftanın fiyatı birbirini tutmaz. Tek tek çadırları gezmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.