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İstanbul'da yaşandı! Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...

İstanbul'da yaşandı! Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı... İstanbul'da meydana geldiği iddia edilen olay bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi ile pazara gitmesiyle ortaya çıktı. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu.

31.01.2020 14:00 - Son Güncelleme: 31.01.2020 14:00
Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...

Bazı hayvanların merakı bazılarının da yuva yapma yapmaları insanlara zor anlar yaşatıyor. Pazardan marul alan bir kişi eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.

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Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...

Marulun arasından donmuş kertenkeleyi fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, "Marulun içinden çıkan yaratık" diye paylaştı.

Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...

DAVETSİZ MİSAFİRLER GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ!

Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...
Marulun içinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı...
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