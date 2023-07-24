İstanbul’da Eyüp, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece için büyük tehlike! Son yılların en kötüsü! Vatandaş karalar bağladı

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olmasıyla birlikte, su kaynaklarının önemi açısından da büyük bir sorumluluk taşıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar, İstanbul'un barajları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kazandere ve Papuçdere Barajları, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.