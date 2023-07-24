İstanbul'da Eyüp, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece için büyük tehlike! Son yılların en kötüsü! Vatandaş karalar bağladı
Aşırı sıcakların etkisiyle, İstanbul'daki barajların su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanıyor. Afrika sıcak hava dalgasının kavurduğu şehirde, barajların doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu, 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olarak tarihe geçmiştir.
İstanbul barajlarının kurumasının temel nedenlerinden biri, artan iklim değişikliğinin etkileridir. Son yıllarda, şehirde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık, su buharlaşmasını artırmış ve barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine neden olmuştur. Buna ek olarak, hızla büyüyen nüfus ve artan su tüketimi de su kaynaklarının azalmasına katkıda bulunmaktadır.
İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olmasıyla birlikte, su kaynaklarının önemi açısından da büyük bir sorumluluk taşıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar, İstanbul'un barajları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kazandere ve Papuçdere Barajları, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.
Ancak Ömerli Barajı, diğerlerinden oldukça farklı bir durumda bulunmaktadır. Yüzde 72.64'lük doluluk oranıyla İstanbul'un suyunun neredeyse yarısını tek başına karşılamaktadır. Ömerli Barajı'nın yüksek doluluk oranının sebebi ise, Melen çayından su aktarımı sayesinde oluşmaktadır.