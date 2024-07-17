İstanbul kavruldu termometreler fırladı: 2 ilçede nem rekoru

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dün İstanbul'u kavurdu. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Genel hava sıcaklığının bugün sabahın ilk saatleri itibarıyla 26,7, hissedilen sıcaklığın 30,3 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 85 olarak kaydedildi.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası dün İstanbul'u kavurdu.
SICAKLIKLAR 41 DERECEYİ GÖRDÜ
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi.