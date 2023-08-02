İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat, Kayseri... Kıyamete saatler kaldı! Birden bastıracak, ortalığı yakacak!

"Eyyamı Bahur" terimi, yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden bir tabirdir. Son meteoroloji açıklamalarıyla birlikte bu terim tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları sıcak hava dalgası konusunda uyarmakta ve ardı ardına alarm vermektedirler. Son günlerde yapılan meteoroloji açıklamaları, önümüzdeki günlerde ülkenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını gösteriyor. Uzmanlar, bu süreçte sık sık su tüketiminin önemini vurgularken, açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılması, uygun giyim tercih edilmesi, güneş kremi kullanılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.
Bu yıl ülkemizde, ağustos ayının ilk haftalarında etkisini göstereceği tahmin edilen Eyyam-ı Bahur, peş peşe yapılan açıklamalarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle bazı illerde hissedilen sıcaklığın 48 derece olacağı belirtildi. İşte uzmanlar tarafından gelen açıklamalar ve Eyyam-ı Bahur hakkında tüm merak edilenler...
EYYAM-I BAHUR ŞİDDETLİ GELİYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, küresel ısınmanın etkisiyle temmuz ayında ülkemizin birçok ilinde ekstrem sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirtiyor.
Bu durum, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.