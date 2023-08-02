İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat, Kayseri... Kıyamete saatler kaldı! Birden bastıracak, ortalığı yakacak!

"Eyyamı Bahur" terimi, yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden bir tabirdir. Son meteoroloji açıklamalarıyla birlikte bu terim tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları sıcak hava dalgası konusunda uyarmakta ve ardı ardına alarm vermektedirler. Son günlerde yapılan meteoroloji açıklamaları, önümüzdeki günlerde ülkenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını gösteriyor. Uzmanlar, bu süreçte sık sık su tüketiminin önemini vurgularken, açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılması, uygun giyim tercih edilmesi, güneş kremi kullanılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.