İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...
Koronavirüs karantinası insanlara neler yaptırmıyor ki... Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Kimileri yetenek geliştiriyor, kimileri Instagram'da canlı yayın açıyor ve nicesi... Ancak bazıları can sıkıntısı için bambaşka yollar tercih etti. Mesela İngiltere'deki bu genç gibi. İngiltere'de yeni aldığı evinde çalışma yapan Jake Brown, duvarlardan birinin dokusunun farklı olduğunu fark etmesinin ardından duvarı kırdı. Bakın işin altından ne çıktı.
1900'LÜ YILLARA DAYANAN BOYA KUTULARINI KEŞFETTİ
Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu. Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900'lerin başından olduğunu da fark etti.