İnanılmaz ama gerçek! Bu deliğin içerisinde çok büyük bir şehir yaşıyor!

Avustralya'da bulunan bu koca deliği binlerce kişi ziyaret ediyor. Nedeni ise sadece basit bir delik değil, koca bir yerleşim yeri olması. İşte dünyanın en ilginç yeri. Dünyada görülmeye değer gezilebilecek en güzel yerler. Dünyanın en ilginç yerleri dünya üzerinde inanılmaz yerler bulunuyor fantastik manzaralar sunan bu bölgelerde nefes kesen görüntüler var. İşte o mükemmel manzaralar haberimizde yer alıyor.

28.11.2019 12:06 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





