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İnanılmaz ama gerçek! Bu deliğin içerisinde çok büyük bir şehir yaşıyor!

Avustralya'da bulunan bu koca deliği binlerce kişi ziyaret ediyor. Nedeni ise sadece basit bir delik değil, koca bir yerleşim yeri olması. İşte dünyanın en ilginç yeri. Dünyada görülmeye değer gezilebilecek en güzel yerler. Dünyanın en ilginç yerleri dünya üzerinde inanılmaz yerler bulunuyor fantastik manzaralar sunan bu bölgelerde nefes kesen görüntüler var. İşte o mükemmel manzaralar haberimizde yer alıyor.

28.11.2019 12:06 - Son Güncelleme: 28.11.2019 12:40
Dünyanın en garip yeri! Bu deliğin içerisinde koca bir şehir var!

Yer yarıldı içine girdi deyişi gerçek oldu. Bu koca deliğin içerisinde bir şehir var. Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor.

Dünyanın en garip yeri! Bu deliğin içerisinde koca bir şehir var!

Ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa ve kuraklığa dayanamayan kasaba sakinleri çareyi evlerini yeraltına alarak bulmuşlar.

Dünyanın en garip yeri! Bu deliğin içerisinde koca bir şehir var!

Yıllardır bu yeraltı şehrinde yaşıyorlar.

Dünyanın en garip yeri! Bu deliğin içerisinde koca bir şehir var!

ABORJİNLER DE BURADA YAŞIYOR

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var ve bunun üç yüze yakını aborjinler oluşturuyor.

Dünyanın en garip yeri! Bu deliğin içerisinde koca bir şehir var!

ŞEHİR BURADA YERALTINDA

Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Şehrin %60'ı yer altında oyulmuş evlerde yaşıyor.

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