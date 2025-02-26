İftar vakti okunacak sofra duaları neler? İftar vakti nasıl dua edilir?
Ramazan boyunca Müslümanlar, sahurla başlayıp gün boyu oruç tutacaklar. Oruç, sadece yemek ve içecekten uzak durmakla sınırlı olmayıp aynı zamanda kötü söz, gıybet gibi günahlardan da kaçınılır. Gün boyu tutulan oruç akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılır. Peki iftar vakti nasıl dua edilir? İşte sofra duası…
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İftar duası, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için önemlidir. Akşam ezanı ile oruçlarını açacak olan müslümanlar gün boyu yediklerinden, içtiklerinden ve günahlardan uzak kalarak tutukları oruçlarını iftar vaktiyle sonlandırır. Akşam ezanının duyulmasıyla birlikte oruçlarını iftar duası ile açan Müslümanlar, gönülden şükrederek iftar yaparlar. Peki okunacak dualar nedir? İşte sofra duası Arapça ve Türkçe okunuşu anlamı...
İFTAR DUASI OKUNUŞU
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI NEDİR?
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK SOFRA DUASI
"Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin"
ANLAMI
"Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun."
YEMEK DUASI OKUNUŞU
"Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin"