İftar vakti okunacak sofra duaları neler? İftar vakti nasıl dua edilir?

İFTAR DUASI ANLAMI NEDİR?

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"