İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...
Elektrik faturalarını düşürmek için birçok yöntem kullanılsa da bu söyeyeceğimizi daha önce hiç duymadınız. İşte çamaşır makinenizin performansını arttıracak ve elektrik faturanızı düşürecek o yöntem...
18.12.2022 15:57 - Son Güncelleme: 18.12.2022 15:57
Çamaşır makinesi temizliğinde karbonat kullanmak kolay bir yöntemdir. Bir bardak karbonat ve sirkeyi karıştırarak makinenin iç bölmesine boşaltabilirsiniz. 1 saatlik kısa bir program makinenizin temizlenmesine yardımcı olacaktır. İşte karbonat yöntemiyle çamaşır makinenizin daha iyi çalışmasını sağlayacak formül...
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT KOYULUR MU?
Çamaşırda karbonat kullanmak çamaşır makinesinin suyunun pH düzeyini dengeleyebilir. Bu da kıyafetlerin daha temiz olmasına yardım edebilir. Karbonatı yumuşatıcı olarak kullan. Daha yumuşak giysiler için 1/2 su bardağı karbonatı çamaşırlarının durulama programına ekle.