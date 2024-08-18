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İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi: Etkisi inanılmaz! Tertemiz ediyor

Dünyanın en büyük hekimlerinden ve modern tıbbın temel taşlarını koyan İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüzde de etkisini gösteriyor. İbn-i Sina akciğer temizliği için hepimizin bildiği ve kullandığı bir otu öneriyor. İşte İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 12:03 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 13:50
İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi: Etkisi inanılmaz! Tertemiz ediyor 1

Dünyanın en büyük hekimlerinden ve modern tıbbın temel taşlarını koyan İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüzde de etkisini gösteriyor.

İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi: Etkisi inanılmaz! Tertemiz ediyor 2

İbn-i Sina akciğer temizliği için hepimizin bildiği ve kullandığı bir otu öneriyor. İşte İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi...

İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi: Etkisi inanılmaz! Tertemiz ediyor 3

İBN-İ SİNA ISIRGAN OTUNU ÖNERİYOR

En büyük tıp alimlerinden biri olan İbn-i Sina, akciğerlerin temizlenmesi ve güçlendirilmesi için doğal bitkilerin gücüne inanmış ve bu doğrultuda ısırgan otunu önermiştir.

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