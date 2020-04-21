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İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa... Cinsel gücü böyle arttırıyor

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa... Cinsel gücü böyle arttırıyor. İbn-i Sina, binlerce yıl önce yaşamış önemli bir bilim adamı olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda astronom, yazar ve filozof'dur. Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

21.04.2020 18:05 - Son Güncelleme: 21.04.2020 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





