Hurdalıklardan topladı yaptı! Dünyada başka bir örneği yok

Babası Nusret Köksal'ın 1979 yılında aldığı halk arasında çirkin ördek yavrusu olarak bilinen 1964 model Citroen 2cv Döşova otomobil ile klasik tutkusunun başladığını ifade eden Metin Köksal, "Geçen zaman içinde bu modele olan tutkum daha da arttı. Yurt içinden ve yurt dışından bu aracın parçalarını toplayarak uzun süren yapım çalışmalarına girdim. Şu ana kadar 4-5 adet aynı marka otomobili orijinal parçalarıyla restore ettim. Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma, 40 bin TL'ye mal oldu" dedi.