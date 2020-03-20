Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi! Zürafa: Afrika'da yaşayan, boyu altı metreyi bulabilen, çok uzun boyunlu, koyu kızıl sarı renkte, derisinde açık renkli ve çok köşeli iri benekler bulunan, otçul bir hayvandır. Aslan ise Afrika'da yaşayan, koyu sarı renkli, erkeğinin boynunda yele bulunan, büyük ve çok güçlü, yırtıcı bir memeli hayvan olmaktadır. Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dakikalarca süren bu kovalamaca aslanların zürafayı yere yıkmasıyla son buluyor.
Bu fotoğraflarda hem saldıran hem de saldıraya uğrayan için bir hayatta kalma mücadelesi var. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. Ve o inanılmaz anlar sosyal medyada tık rekorları kırdı.
HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.