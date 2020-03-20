Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!

Bu fotoğraflarda hem saldıran hem de saldıraya uğrayan için bir hayatta kalma mücadelesi var. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. Ve o inanılmaz anlar sosyal medyada tık rekorları kırdı.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.