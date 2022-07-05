Hayat kurtarıcı pratik ütüleme yöntemlerini veriyoruz! Daha önce hiç ütü yapmamışım diyeceksiniz!

Örgü: Örgülerin kıvrımlarında ve örneklerinde, ütüyü doku boyunca hareket ettirerek dokuları germemek önemlidir. Bunun yerine ütüyü kaldırıp bastırmalısınız.

Metalik: Isıdan kaçının! Soğuk ütüyle hafifçe bastırın ve ince bir ütü bezi kullanın.

Havlu ve tüylü kumaşlar: Kumaşı, destekli bir yüzeye yerleştirin ve bastırmadan buhar fışkırtma özelliğini uygulayın.