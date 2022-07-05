Hayat kurtarıcı pratik ütüleme yöntemlerini veriyoruz! Daha önce hiç ütü yapmamışım diyeceksiniz!
Gömlek, nevresim, yastık kılıfı ütü yaparken en çok zorlandığımız parçalar arasında yer alıyor. Bu nedenle çoğu kişi işin içinden çıkamıyor. Doğru ütüleme yöntemlerini sizler için derledik.. Bu sayede çok daha kolay ve etkili bir ütü yapabilirsiniz.
Ütü yaparken birçok kişi doğru bildiği yanlışları uyguluyor. Bu nedenle zamandan tasarruf etmek ve iyi bir ütü yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, ütü püf noktaları nelerdir? Ütü pratik bilgiler neler? İşte merak edilenler...
Ütü Masası İçin Kalın ve Yanmaz Özellikte Bir Örtü Kullanın
Ütü masasının örtüsünün kalın ve yanmaz nitelikte olmasına dikkat edin. Kalın olması, ütü yaparken örtünün kaymasını engellerken, yanmaz özellik istenmeyen ev kazalarının önüne geçer. İsterseniz örtünün altına alüminyum folyo serebilirsiniz. Alüminyum folyo ütüden gelen ısıyı daha iyi yansıtır ve giysilerinizin daha hızlı ütülenmesine yardımcı olur.
Örgü: Örgülerin kıvrımlarında ve örneklerinde, ütüyü doku boyunca hareket ettirerek dokuları germemek önemlidir. Bunun yerine ütüyü kaldırıp bastırmalısınız.
Metalik: Isıdan kaçının! Soğuk ütüyle hafifçe bastırın ve ince bir ütü bezi kullanın.
Havlu ve tüylü kumaşlar: Kumaşı, destekli bir yüzeye yerleştirin ve bastırmadan buhar fışkırtma özelliğini uygulayın.
Ütünün Tabanını Mutlaka Kontrol Edin
Ütüye başlamadan önce ütünüzün tabanını kontrol etmeyi unutmayın. Tabandaki lekeler, yüksek sıcaklığın etkisiyle kıyafetlerinizi lekeleyebilir. İşe başlamadan önce ütünüzün tabanını nemli bir bezle silebilir ve bu riski en aza indirebilirsiniz. Ancak tabanı temizlemeden önce ütünün fişinin prizde takılı olmadığından emin olun.