Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Sıcaklıklar İstanbul ve birçok ilde düşerken cuma günü peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Mersin ve birçok ilde sağanak yağış görülecek. Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre il genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olacak olan yağış Cumartesi akşam saatlerine kadar sürecek. Peki, İstanbul'a yağmur yağacak mı? 26 Temmuz'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Ordu ve Giresun hariç), ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKOM'DAN SON DAKİKA UYARI
Megakentteki bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar etkili olacak.
AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.