HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ilde sağanak yağış etkili olacak

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Sıcaklıklar İstanbul ve birçok ilde düşerken cuma günü peş peşe uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Mersin ve birçok ilde sağanak yağış görülecek. Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre il genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olacak olan yağış Cumartesi akşam saatlerine kadar sürecek. Peki, İstanbul'a yağmur yağacak mı? 26 Temmuz'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu...