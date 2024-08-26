HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD'dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek

1 Bunaltıcı ve sıcak havalar yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak?

2 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Eskişehir'in güney çevrelerinde, sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.